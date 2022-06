Veretout potrebbe ritrovare non la Fiorentina, ma Pioli. Il Milan lo valuta come “seconda scelta”

La Fiorentina potrebbe ritrovare Jordan Veretout… da avversario. Ormai deciso a lasciare la Roma, il francese sta pensando di tornare in patria ma non è escluso che possa rimanere in Italia. Non con la maglia viola, come si era vociferato nelle scorse settimane, ma con quella rossonera.

Secondo gazzetta.it, infatti, il Milan avrebbe individuato in Veretout una delle prime alternative a Renato Sanches, giocatore tanto desiderato quando difficile da prendere vista la concorrenza del PSG. Al Milan tra l’altro Veretout ritroverebbe Pioli, la Fiorentina invece lo incrocerebbe di nuovo da avversario dopo la parentesi romana.