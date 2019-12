Veretout: “Tre punti pesanti in uno stadio che conosco bene. Il modo migliore per passare il Natale”

L’ex di maggior rilievo (oltre ai giovani Mancini e Zaniolo) di ieri sera era senz’altro Jordan Veretout. Fortunatamente nel 4-1 rifilato dai giallorossi ai viola stavolta, il classico gol dell’ex non c’è stato. Tramite Twitter, il pensiero dell’ex centrocampista francese della Fiorentina: “Un altro passo avanti, 3 punti pesanti in uno stadio che conosco molto bene. Il modo migliore per passare un Natale”.