Vergine vicino ad accasarsi in una big del calcio italiano

Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile, e la Fiorentina, si sono detti addio dopo tredici anni insieme. Il professore ha già richieste per continuare a fare il suo lavoro in altri club: il Milan è la squadra che lo ha contattato e la trattativa sta entrando nel vivo, la disponibilità per l’ex viola c’è, vedremo se andrà in porto l’affare. A riportare la notizia è Alfredo Pedullà.