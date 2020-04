“Vergognati” – Qualche milanista continua a non darsi pace e attacca ancora Cutrone

Il tempo non conta per il cuore scriveva Romano Battaglia e questa frase interpreta bene l’umore di alcuni tifosi milanisti nei confronti dell’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone.

Infatti, nonostante Fiorentina-Milan si sia giocata il 22 Febbraio, a due mesi di distanza ancora qualcuno non si è messo il cuore in pace per il rigore assegnato ai viola per fallo di Romagnoli proprio su Cutrone.

L’attaccante, nato e cresciuto al Milan, si procurò un rigore sul finire di quel match turbolento ed esultò per quanto ottenuto. Questo gesto non è andato giù ai tifosi rossoneri che, nei giorni successivi, attaccarono il bomber viola.

A mesi di distanza la polemica sembrava finita ma, oggi, durante la diretta Instagram qualcuno è tornato ad attaccare Cutrone. Nonostante molti messaggi come “torna al Milan” o ” ci manchi” non sono mancanti i “non ti vergogni?” e i “ci hai esultato in faccia per un rigore inesistente, vergognati”.

Nonostante tutto qualche tifoso rossonero continua a non darsi pace.