Vero mattatore del mese di novembre, Bonaventura insieme ai crack del Napoli

L’ultimo mese di calcio per club del 2022, quello di novembre, ha visto tra i suoi assoluti protagonisti il reintegro della forma di Jack Bonaventura. In rete in due gare consecutive, la trasferta di Genova e in casa contro la Salernitana, la mezzala viola ha trascinato la squadra nei cinque successi di fila fra campionato e coppa, prima di fermarsi per la gara di San Siro.

Anche la più nota casa di giochi virtuali, FIFA, ha deciso di premiarlo, inserendolo tra i cinque migliori giocatori della Serie A del mese attuale. Insieme a lui, anche Dimarco, Kean e i due fuoriclasse del Napoli capolista, Osimhen e Zielinski. Qui sotto il post celebrativo della Fiorentina con la possibilità di votare Jack per farlo eleggere a ‘Giocatore del Mese’ di novembre.