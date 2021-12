Verona, Barak infortunato nel riscaldamento. Salterà la sfida con la Fiorentina? Intanto il Verona ha già perso due pezzi

Brutte notizie per l’Hellas Verona, prossima avversaria della Fiorentina mercoledì prossimo. Il suo centrocampista Antonin Barak, dopo due assenze consecutive per influenza, ha accusato problemi fisici nella fase di riscaldamento pre partita a Torino (dove gli scaligeri stanno affrontando i granata). Al suo posto Tudor impiegherà Kevin Lasagna, per completare il tridente con il Cholito Simeone e Caprari. Sono in corso valutazioni per capire se le condizioni del ceco gli faranno saltare o meno la prossima partita coi viola, ultima del girone d’andata.

La squadra di Tudor ha già invece la certezza di dover rinunciare all’ex difensore gigliato Ceccherini, diffidato ed ammonito, e a Magnani. Quest’ultimo si è fatto espellere per fallo da ultimo uomo ai danni di Sanabria e salterà la sfida di mercoledì prossimo. Due pesanti assenze in difesa per i gialloblù, già privi di Dawidowicz e Gunter nel reparto arretrato e ridotti perciò ai minimi termini in vista della Fiorentina.