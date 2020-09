Verona e Roma non si fanno male e la Fiorentina resta capolista in solitaria per una notte. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Finisce 0-0 l’anticipo delle 20:45 tra Hellas Verona e Roma, con entrambe le squadre che si devono accontentare di un punto a testa. Un risultato che fa gioco alla Fiorentina, la quale, dopo la vittoria di oggi contro il Torino, resta prima in classifica in solitaria per una notte in attesa delle altre gare che si disputeranno da domani in poi. Da segnalare l’attaccante giallorosso Edin Dzeko è rimasto per tutta la gara in panchina senza subentrare, molto probabilmente per le ragioni di mercato legate a un suo trasferimento alla Juventus sempre più vicino.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Fiorentina 3, Hellas Verona 1, Roma 1, Atalanta 0, Benevento 0, Bologna 0, Cagliari 0, Crotone 0, Genoa 0, Inter 0, Juventus 0, Lazio 0, Milan 0, Napoli 0, Parma 0, Sampdoria 0, Sassuolo 0, Spezia 0, Udinese 0, Torino 0