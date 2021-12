Verona-Fiorentina: Come seguire la partita in DIRETTA TV

Domani nel tardo pomeriggio, la Fiorentina tornerà in campo per l’ultima partita di Serie A prima della sosta.

I viola faranno visita al Verona e il fischio di inizio del match è previsto per le ore 18.30.

Per l’occasione sarà possibile vedere la sfida sia su DAZN che su Sky. In particolare per la piattaforma satellitare i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale 202, 240 e 249 satellite, 473 digitale terrestre) e Sky Sport 2 (canale 252 satellite). Ovviamente la visione del match è a pagamento.

Per tutti coloro i quali non hanno accesso a DAZN o Sky ricordiamo che ci sarà la diretta testuale, seguitissimo e gratuita, di Fiorentinanews.com, con la descrizione delle azioni in tempo reale e i vostri commenti.