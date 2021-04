Verona-Fiorentina: Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Su un campo difficile come quello di Verona, la Fiorentina di Beppe Iachini andrà a caccia di punti importanti in chiave salvezza. Nel match del Bentegodi contro il Verona di Juric, scelte obbligate per Iachini in difesa complice l’assenza per squalifica di Nikola Milenkovic. In attesa degli altri risultati di domani, contro gli scaligeri i viola si giocano tanto. Fischio d’inizio alle ore 20:45, agli ordini del sig. Prontera della sezione di Bologna, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e per le voci dei protagonisti a fine gara.