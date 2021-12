Verona-Fiorentina: una sfida tra bomber, ex compagni e molto altro ancora…

Domani alle 18 al Bentegodi andrà in scena Hellas Verona–Fiorentina, partita valida per il diciannovesimo turno (nonché ultimo del girone d’andata) di Serie A.

Da una parte abbiamo una Fiorentina a 31 punti, quinta a pari merito con Juve e Roma, matura, salda e consapevole dei proprio mezzi e dei propri obiettivi, che ormai non si nasconde più nel puntare all’Europa. Il Verona, invece, orbita nelle parti medio-alte della classifica (in tredicesima posizione) e sta disputando un ottimo campionato.

Da una parte Vlahovic, a quota 16 gol in campionato e a comando della classifica cannonieri che, raggiunto il record di gol in Italia in un anno solare stabilito da Ronaldo, ora vuole superarlo ed è affamato ogni giornata di più. Dall’altra uno degli ex della sfida, Simeone, a quota 12 e in grandissima forma fisica.

Una sfida che darà risposte definitive sul cammino delle due squadre, gemellate nelle tifoserie e accomunate dall’essere tra le rivelazioni di questa Serie A, nonché dall’essere allenate da tecnici (Italiano e Tudor) giovani e che praticano un calcio propositivo, innovativo e spumeggiante. Il campo darà le risposte.