Verso Cagliari: in due rischiano la diffida

Questa sera la Fiorentina di Beppe Iachini dovrà fare di tutto per conquistare punti decisivi contro la Lazio: a 4 giornate dalla fine, con 5 punti di margine sul Benevento terzultimo, la squadra viola ha bisogno di chiudere la pratica salvezza il prima possibile.

In settimana però i viola voleranno in sardegna dove, mercoledì alle ore 18.30, affronteranno il Cagliari di Semplici in quello che, nel peggiore dei casi, potrebbe essere un decisivo spareggio salvezza. Proprio per questo Iachini avrà bisogno della squadra al completo. Se, per quanto riguarda gli infortuni, dopo il recupero di Kokorin l’unico assente è Borja Valero, decisivo sarà tener conto anche dei diffidati. Al momento a rischiare sono in due: stiamo parlando del centrale difensivo Lucas Martinez Quarta e dell’attaccante Christian Kouame. Entrambi questa sera non dovrebbero scendere in campo dal primo minuto contro i biancocelesti, ma in caso di entrata a gara in corso sarà importante evitare qualsiasi tipo di cartellino.