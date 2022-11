Verso il Riga: tra assenze, calcoli e… richieste d’aiuto

Si avvicina RFS Riga-Fiorentina, ultima giornata dei gironi di Conference League. Impegno a cui i ragazzi di Italiano arrivano certi della qualificazione al prossimo turno, ma senza sapere il posizionamento in classifica.

La Fiorentina è chiamata a vincere in Lettonia, se vuole ancora avere speranze di passare come prima del girone, ma non è la sola padrona del suo destino. Sarà decisivo il risultato di Basaksehir-Heart of Midlothian: in caso di vittoria viola e non-vittoria dei turchi, sarebbe primo posto. Se i turchi dovessero vincere, non ci sarebbe niente da fare per la leadership nel girone, perché hanno una miglior differenza reti negli scontri diretti coi viola.

La Fiorentina va a Riga con due assenti di lusso (ormai noti da tempo), ovvero Gonzalez e Sottil, entrambi incognite con probabile rientro nel 2023. Così come Castrovilli, fermo da oltre sei mesi, che ultimamente è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo.