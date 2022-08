Verso il Twente, cambia la sede del ritiro prima della gara

Se si tratta di scaramanzia o di altri motivi non è dato saperlo, ma certamente fa notizia il fatto che la Fiorentina, dopo il tradizionale ritrovo al Centro Sportivo abbia deciso di non fermarsi a Villa Olmi.

La sede del ritiro in vista della sfida di Conference League contro il Twente sarà quindi Villa Meroli, situata davanti al centro tecnico di Coverciano.

Una decisione che potrebbe rivelarsi, si spera, in un buon auspicio per la Fiorentina per la partita in programma allo stadio Franchi alle ore 21:00 contro gli olandesi.