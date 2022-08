Verso la Cremonese, certezze e possibili dubbi di Italiano

Domenica 14 agosto alle 18.30, inizierà il campionato della Fiorentina di Vincenzo Italiano e la prima avversaria sarà la neopromossa Cremonese di Alessandro Alvini.

Il tecnico della Fiorentina punterà su quelle che al momento sono le certezze, a cominciare dai pali in cui dovrebbe partire dal primo minuto Terracciano. Per Gollini potrebbe esserci spazio giovedì con il Twente o magari alla seconda di campionato.

Il primo vero dubbio riguarda la fascia destra: Venuti fisicamente sta meglio e verosimilmente dovrebbe partire titolare; l’idea di schierare Dodo, però, intriga non poco Italiano che è anche consapevole di come il brasiliano non abbia 90 minuti nelle gambe e che forse potrebbe rivelarsi un’arma offensiva più determinante a gara in corso.

A centrocampo dovrebbero partire Amrabat, Bonaventura e Maleh, in vantaggio quest’ultimo su Duncan che non è ancora al top della forma.

Infine il secondo dubbio riguarda l’attacco. Spazio a Jovic e alla certezza Nico Gonzalez, mentre Sottil e Ikoné si giocano la maglia da titolare. Il francese garantisce minori coperture e non ha brillato nel ritiro. Potrebbe quindi spuntarla il giovane Sottil, che questa stagione deve finalmente dimostrare tutto il suo talento.