Verso la prossima amichevole a Moena. La Fiorentina comunica alcune informazioni sulla partita di domenica

Dopo il 7 a 1 di martedì rifilato ai dilettanti dell’Ostermünchen, per la Fiorentina è già tempo di proiettarsi verso la prossima amichevole in programma domenica 25 luglio. Alle 17.00, Italiano e i suoi sfideranno la Polisportiva C4 ASD e la società a reso noto alcune informazioni a riguardo tramite il proprio sito ufficiale. Di seguito il comunicato del club viola.

ACF Fiorentina ricorda ai propri tifosi che i titoli di accesso per la gara amichevole Fiorentina – Polisportiva C4 ASD, in programma domenica 25 luglio alle ore 17:00, saranno acquistabili esclusivamente sul sito Ticket One al seguente link https://sport.ticketone.it/event/it/47398/90600773/acf-fiorentina-vs-polisportiva-c4-asd-amichevole

In ossequio a quanto previsto dalla Provincia Autonoma di Trento, condizione fondamentale per l’accesso all’impianto sarà il possesso di una CERTIFICAZIONE VERDE Covid-19 rilasciata secondo normativa (D.Lgs. 22 Aprile 2021, n.ro 52). Nei pressi del Viola Village sarà allestito un punto per tamponi antigenici rapidi.

La capienza delle tribune per le amichevoli è limitata a 1000 posti.

Queste le categorie di prezzo disponibili:

INTERO € 14 + 1 DI PREVENDITA;

RIDOTTO UNDER 12 € 8 + 1 PREVENDITA (NATI DAL 18/07/2009 AL 16/07/2015);

OMAGGIO UNDER 6 OMAGGIO (NATI DAL 18/07/2015 IN POI);

Con l’occasione, invitiamo i nostri Tifosi al rigoroso rispetto delle misure di distanziamento sociale, di igiene delle mani e di protezione delle vie respiratorie, laddove necessario.