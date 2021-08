Verso l’Espanyol, Vlahovic con Saponara e Callejon nel tridente. Non ci saranno i nazionali

Questa sera contro l’Espanyol Italiano schiererà il suo 4-3-3 con Callejon, recuperato, e Saponara che sono favoriti come esterni offensivi anche se il sicuro protagonista sarà Vlahovic al centro dell’attacco. Il serbo è il capocannoniere viola del precampionato e contro l’Espanyol cerca reti di alto livello.

La Fiorentina vuole metterlo al centro del progetto, continua ad essere ottimista sul prolungamento del contratto e aspetta segnali dal suo procuratore che la prossima settimana potrebbe essere in Italia. Intanto stasera Dusan proverà a ripartire da dove era rimasto la scorsa stagione e cioè stupire a suon di gol.

Non ci dovrebbero essere i Nazionali, almeno dal primo minuto, anche se alcuni potrebbero avere chances per qualche minuto in corsa. È troppo presto tuttavia per sbilanciarsi da questo punto di vista perché Italiano deciderà soltanto all’ultimo momento e non ha nemmeno reso nota la lista dei convocati. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.