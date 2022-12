Verso l’obiettivo cento. E oggi Castrovilli fa un passo in avanti importantissimo

Un mantra che riecheggia ormai da tempo, quello lanciato da Gaetano Castrovilli: “Obiettivo Cento”. Il centrocampista della Fiorentina è fermo a quota 99 presenze in maglia viola; fermo, purtroppo, da quel lontano e brutto infortunio rimediato ad aprile contro il Venezia. Un dramma calcistico che il numero 10 vuole lasciarsi definitivamente alle spalle.

Castrovilli prosegue il suo percorso di recupero, regalando i primi frutti concreti. L’avvicinamento alla centesima gara ufficiale con la Fiorentina procede passo dopo passo. Come annunciato all’inizio della sosta da mister Vincenzo Italiano, è arrivato il ‘primo ritorno’: dopo quasi 300 giorni, ieri il classe ‘97 è tornato a figurare sulla lista dei convocati.

Quest’oggi la Fiorentina è attesa da un’amichevole contro il Lugano. Non sarà certo la partita del secolo, ma un ragazzo in maglia viola, quello con la numero 10, farà più fatica degli altri a scordarla. In quelle stesse dichiarazioni già citate, Italiano ha promesso a Castrovilli anche qualche minuto in campo: vedremo se sarà di parola fino in fondo.