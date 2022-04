Verso Salerno, Nicola ritrova due squalificati, ma c’è Obi ancora ai box. Cinque giocatori si allenano a parte in vista della Fiorentina

Il prossimo avversario della Fiorentina, dopo la vittoria di ieri a Udine, è tornato ad allenarsi oggi pomeriggio in vista del lunch match di domenica. Per la sfida ai viola, Davide Nicola riavrà a disposizione Milan Djuric e Pasquale Mazzocchi, di rientro dalla squalifica. I recuperi però fanno da contraltare ai giocatori che si sono allenati a parte, ben cinque, tra i quali M. Coulibaly, Mousset, Kechrida, Ruggeri e Gagliolo. Infermeria invece per il centrocampista ex Inter Obi.

I giocatori agli ordini di mister Nicola torneranno in campo domani per continuare a preparare quella che si annuncia una sfida rovente per la squadra di Vincenzo Italiano, che affronterà una formazione in salute forte di due vittorie consecutive.