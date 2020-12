Vertice di mercato in arrivo: Prandelli chiamato a decidere. L’obiettivo numero uno della Fiorentina per l’attacco

Secondo quanto riportato da La Nazione stamani, subito dopo la gara con il Genoa, fra martedì e mercoledì, la Fiorentina farà un punto di mercato con il proprio allenatore, Cesare Prandelli, per gettare le basi per la sessione di gennaio.

Un punto che sarà bidirezionale, nel senso che verranno concordati giocatori in entrata e in uscita. Per l’attacco, che sembra essere il reparto maggiormente in sofferenza in questo momento, l’obiettivo numero uno rimane Krzysztof Piątek dell’Hertha Berlino.