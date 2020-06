Vertonghen rinnova con il Tottenham… ma solo fino al termine della stagione. E la Fiorentina ci pensa seriamente

Con il suo contratto in scadenza a fine stagione, Jan Vertonghen rappresenta uno degli obiettivi più appetibili per varie squadre. Tra queste anche la Fiorentina, che ci sta seriamente pensando per aggiungere esperienza al reparto difensivo. E proprio in queste ore è arrivata un’ulteriore conferma del fatto che il giocatore partirà. Vertonghen ha infatti rinnovato con il Tottenham, ma solo fino al termine della stagione per poter completare il campionato, prolungato dopo il lockdown. Qualora fosse rimasto avrebbe rinnovato quantomeno per un altro anno, ma ciò non è avvenuto. Vertonghen rimane quindi una ghiotta occasione a parametro zero per la Fiorentina. Vedremo se Pradè tenterà il colpo nella prossima finestra di mercato.

We can confirm that @JanVertonghen and @Vorm_Official have agreed to extend their existing contracts with the Club until the end of the 2019/20 season.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 22, 2020