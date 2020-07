Vertonghen si svincola dal Tottenham e la Fiorentina si iscrive all’asta per aggiudicarselo

Aveva rinnovato, ma solo per concludere la stagione prolungata dal coronavirus. Stiamo parlando di Jan Vertonghen, obiettivo della Fiorentina per la difesa. Come riporta il Tottenham sul proprio profilo Twitter, il giocatore classe 1987 si è svincolato dal club dopo otto anni e più di 300 presenze. Un ottimo profilo da poter prendere a zero, anche se peserebbe un po’ l’ingaggio. Ma la Fiorentina ha bisogno di rinforzare la difesa, soprattutto per quanto riguarda le secondo linee. Per questo Pradè e Barone sarebbero pronti anche a sfidare la concorrenza in quella che si preannuncia un asta molto calda.

