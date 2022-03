Vessicchio fa il bis di sproloqui: “Firenze, cesso d’Italia. Se i fiorentini venissero ad Agropoli, non sarebbero così brutti come sono. Una società plurifallita che porta maglie di un colore cupo e luttuoso”

Il giornalista (radiato dall’albo), direttore di TuttoJuve.net (come faccia ad essere direttore di qualcosa non figurando come iscritto all’ordine non si sa), ma anche personaggio che si barcamena tra TV locali e web in Campania, Sergio Vessicchio, non lascia, ma addirittura raddoppia contro Firenze e i tifosi della Fiorentina.

Evidentemente non lo hanno colpito le critiche, le offese (in tutta risposta ai suoi sproloqui), le minacce di querela a seguito della pubblicazione del suo primo video e diffusione tramite la trasmissione radio La Zanzara e Fiorentinanews.com per fargli cambiare strada e riportarlo alla ragione. E allora ecco che ha voluto pubblicare un altro video il cui contenuto è, se possibile, ancora più offensivo rispetto al primo.

“La spocchia di Firenze la contestano tutti – esordisce – Sto ricevendo messaggi da tutta Italia contro i tifosi della Fiorentina. Confermo tutto quello che ho detto nel video del dopopartita di mercoledì. Su Firenze le cose vanno dette: la gente è incivile, razzista, terrorista sotto l’aspetto calcistico e psicologico. Dicono di essere la culla della cultura e della lingua italiana, ma sentirli parlare fa ribrezzo, sono di un’antipatia che supera ogni limite. Hanno chiamato un ragazzo serbo di 22 anni, che hanno cresciuto loro, zingaro, facendo venir fuori la loro vena razzista. In questo momento loro sono vivi grazie a due componenti: per un calabresotto come Commisso e per la Juventus. In tre anni la società bianconera ha versato oltre 180 milioni di euro alla Fiorentina. Ma sono così stupidi e incivili che vanno a fare la guerra contro i bianconeri”.

E ancora: “Questi non hanno vinto niente, hanno fatto quattro o cinque fallimenti (dove li abbia visti 4 o 5 fallimenti lo sa solo lui ndr), una squadra fallita e rifallita, rimessa a nuova, mentre l’altra ha fatto la storia del calcio europeo. La Juventus porta i soldi a Firenze, finanzia la Fiorentina ed è in parte complice di questa vergogna viola. Un colore cupo, che mette tristezza, un colore luttuoso. Questi non hanno nulla di buono, come fai a parlare bene di Firenze, della Fiorentina e dei tifosi?”.

23 minuti di odio, rancore che non potevano passare inosservati: “Firenze è una città di merda (testuale ndr) – ribadisce – La FIGC e la Lega devono intervenire contro il razzismo di questa gente. Firenze è un cesso d’Italia. Se i fiorentini venissero ad Agropoli, la perla del Cilento, non sarebbero così brutti come sono. Sono lo specchio della bruttezza della loro città”.

Anche in questo caso, così come nel precedente riteniamo che non ci sia bisogno, da parte nostra, di commentare queste parole che qualificano perfettamente questo personaggio.