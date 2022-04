Vezzali: “Il Franchi è un patrimonio di Firenze. Il restyling va nella direzione giusta”

Il sottosegretario con delega allo Sport Valentina Vezzali, presente a Firenze per la commemorazione di Artemio Franchi, si è soffermato anche sul restyling dello stadio fiorentino.

“Per quello che concerne gli impianti sportivi, il PNRR è una grandissima opportunità. Io, ad esempio, sono cresciuta in degli ambienti non ideali e senza di quelli non può esserci sport. La possibilità di ristrutturare lo stadio Franchi, che è un patrimonio artistico della città di Firenze, è un aspetto molto bello che va nella direzione giusta. Bisogna puntare forte sulla ristrutturazione degli impianti sportivi in Italia: in tal senso, ospitare un’edizione degli Europei o dei Mondiali potrebbe farci muovere più velocemente”.