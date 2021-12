“Vi immaginate le proteste se Vlahovic dovesse infortunarsi contro una squadra fantasma?”

A Radio Bruno Toscana, ha parlato così Eugenio Marotta, giornalista de Il Mattino che segue le vicende legate alla Salernitana, prossimo avversario della Fiorentina: “Mi aspettavo un braccio di ferro, conoscendo Lotito, ma non che si arrivasse a questo punto. Credo che il tutto dovrà almeno formalmente regolarizzarsi”.

Poi ha continuato: “Se la Fiorentina vince ma Vlahovic rimedia un infortunio o una squalifica contro una squadra fantasma, immaginate le proteste in quel caso? Ecco perché tutti si stanno muovendo con sollecitudine. La Salernitana è sempre retrocessa quando è stata in Serie A, solo tre volte. In Ribery riponiamo tutte le speranze possibili e immaginabili”.