Vi ricordate Cesare Natali? Adesso vive in Spagna e suo figlio gioca nel Barcellona. E un suo compagno in Nazionale…

Storia curiosa quella di Andrea Natali, difensore italiano classe 2008 del Barcellona. Andrea è il figlio di Cesare, difensore ex Fiorentina che, durante l’era Prandelli ha collezionato anche qualche presenza in Champions League. La famiglia Natali si trasferisce nell’estate 2020 in Spagna e il giovanissimo Andrea approda nella cantera dell’Espanyol dopo le esperienze a Udinese e Milan. Passa un anno e il promettente centrale, a soli 13 anni, si fa notare dall’altra squadra del capoluogo catalano: nuovo trasferimento, al Barcellona. Poi la promozione: in questa stagione gioca con l’U16 blaugrana.

Nessuna raccomandazione, perché si sa, il Barcellona con i giovani non scherza. E poi Andrea è presenza ormai fissa nell’Italia U15, della quale è anche capitano. Fun fact: altro giocatore della giovane Nazionale azzurra è Christian Comotto, centrocampista del Milan e figlio di Gianluca, anche lui ex calciatore viola.

Una buona fetta del calcio italiano potrebbe essere nelle mani di due figli d’arte… viola!