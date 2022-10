Vi ricordate dell’ex Fiorentina Gerson? Al Marsiglia scoppia il caso e il padre attacca: “Tudor gli impedisce il sogno del Mondiale”

Vi ricordate dell’ex Fiorentina Gerson? Il suo trasferimento in Francia aveva fatto molto parlare, sia per le cifre che per le sue passate esperienze con la maglia viola e quella della Roma. Il padre e agente del centrocampista brasiliano, Marcao, ha parlato a L’Equipe della situazione del figlio, delineando quello che potrebbe essere il suo futuro. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

“Cercherò di essere equilibrato ma non posso nascondere che siamo arrabbiati. Questa è una situazione molto problematica per noi. Come può un giocatore nel pieno della sua forma essere escluso da un giorno all’altro? È incomprensibile. Siamo davvero dispiaciuti perché Tudor ci impedisce di sognare una convocazione per il Mondiale. Cercheremo una nuova squadra, è inevitabile. Ci organizzeremo per lasciare il Marsiglia a gennaio. Se Gerson non è più importante per l’OM troveremo un club per valorizzarlo. Si sono già fatti avanti in molti”.