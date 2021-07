Vi ricordate di Bobby Duncan? Non ha convinto nemmeno al Derby County, se ne va in Danimarca

Secondo quanto ha scritto il giornalista Pete O’Rourke su Twitter, l’ex attaccante della Fiorentina Bobby Duncan è nuovamente pronto per una nuova avventura, questa volta in Danimarca. Il classe 2001 e cugino di Gerrard, dopo aver collezionato solo sette presenze e un gol con l’U23 club inglese, adesso si trova in Danimarca appunto, per trasferirsi al Vejle Boldklub, squadra di prima divisione danese promosso due anni fa. Una carriera che sembrava potesse essere particolarmente proficua quella di Duncan, che invece sta ultimamente deludendo.