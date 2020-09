Vi ricordate di Bobby Duncan? Nonostante i due anni di contratto l’attaccante inglese non si allena più con la Fiorentina

Era arrivato poco più di un anno fa dal Liverpool , dopo una trattativa burrascosa e un addio ai Reds non di certo tranquillo. Tra accuse di bullismo e la polemica scatenata dal suo procuratore, il giovane attaccante Bobby Duncan arrivava alla Fiorentina pronto per far sognare i tifosi viola. In molti infatti credevano in lui e nella possibilità di vederlo giocare con la maglia della Prima Squadra ma di fatto, il classe 2001 ha collezionato presenze solo con la Primavera.

Deluse le aspettative la società viola ha provato nella scorsa finestra di mercato a piazzarlo in prestito. Si parlava di un affare quasi fatto con il Sunderland ma la firma definitiva non c’è mai stata. E così Duncan è rimasto a Firenze da oggetto misterioso.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione però, da quando la Fiorentina Primavera ha ricominciato gli allenamenti dopo la pausa per il Coronavirus, il giovane inglese non si sarebbe mai presentato agli allenamenti. Il suo contratto con la Fiorentina è fino al 2022 e ci sarà da capire cosa vorrà fare la società viola con lui (voci di mercato parlano di un interessamento del Brentford per lui). Di certo la sua assenza agli allenamenti della squadra non è un buon segno. Lo stesso particolare riguarda anche Nicky Beloko, centrocampista classe 2000 (il suo contratto scade nel 2023).