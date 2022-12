Vi ricordate di Diakhate? Il classe ’98 ex Fiorentina è pronto a ripartire dalla Serie D

Ben sei anni, fra il 2013 e il 2019, per Abdou Diakhate nelle fila delle Giovanili della Fiorentina, anche se il suo esordio fra i professionisti è arrivato con la maglia del Parma, nel maggio di tre anni fa, nella sconfitta contro la Roma. Poi esperienze nei belgi del Lokeren e in Slovenia con la maglia del Gorica. Adesso però è pronto per una nuova sfida.

Secondo quanto raccolto da Goalsicilia.it, il ds Strianese del Paternò Calcio starebbe perfezionando l’ingaggio del centrocampista senegalese classe 1998, reduce dall’ultima esperienza al Sona, sempre in Serie D. Una carriera, quella di Diakahte, che sicuramente non è sbocciata, ma continua a provarci anche fra i non professionsti.