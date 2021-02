Vi ricordate di Felipe? L’ex difensore della Fiorentina riparte dalla Serie D

Adesso è ufficiale: Felipe è un nuovo giocatore della Manzanese, squadra friulana militante in Serie D. L’ex difensore della Fiorentina si era svincolato dalla SPAL questa estate ed era alla ricerca di una nuova avventura in Italia. Da qualche settimana si stava allenando con la formazione di Manzano e nelle scorse ore ha firmato il suo nuovo contratto. Con la maglia viola anche due presenze in Champions League.

