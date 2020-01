Vi ricordate di Gerson? L’ex Fiorentina potrebbe finire alla corte di Mourinho

Vi ricordate di Gerson? Nella passata stagione il brasiliano ha militato nella Fiorentina: una stagione in riva all’Arno, fatta di pochi alti e tanti bassi. L’ex Roma si è rilanciato in Brasile, nel Flamengo: con i rossoneri, al fianco dell’ex Inter Gabriel Barbosa, ha vinto la Copa Libertadores e si è messo in mostra con prestazioni di alto livello. Tant’è che sarebbe finito nel mirino di Tottenham, alla ricerca di rinforzi dopo l’infortunio di Kane e la possibile cessione di Eriksen. Mourinho aspetta rinforzi e secondo quanto riportato da Globo Esporte, l’ex centrocampista della Fiorentina sarebbe tra gli osservati dello Special One.