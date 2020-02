Vi ricordate di Hagi? C’è qualcuno che pensa possa valere 100 milioni!

Vi ricordate di Ianis Hagi? Il figlio d’arte passato per la Fiorentina adesso gioca nei Rangers, in prestito dal Genk. E su di lui si è espresso a digisport Gigi Becali, presidente della Steaua Bucarest, squadra in cui Hagi ha trascorso gli anni delle giovanili: “Penso che Hagi diventerà un grandissimo giocatore europeo in futuro, proprio come suo padre. Sono pronto a scommettere che nel giro di due anni arriverà a valere 100 milioni di euro”. Che dire, una previsione azzardata che la Fiorentina e i suoi tifosi sperano non si avveri, onde evitare di imbattersi in un altro rimpianto.