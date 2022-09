Vi ricordate di Kokcu? Rimasto al Feyenoord, adesso è capitano. E non sente la pressione

Prima dell’arrivo di Antonin Barak alla Fiorentina, la ricerca alla mezzala perfetta aveva individuato più profili. A Italiano era stato chiesto anche di Orkun Kokcu, centrocampista classe 2000 del Feyenoord, e il tecnico viola ha risposto: “Lo conosco, è molto interessante”. Poi è arrivato il suo rifiuto alla Fiorentina.

Come riporta Calciomercato.com, oggi il turco è ancora a Rotterdam e non si è trasferito. A 21 anni, si è anche preso un’importantissima responsabilità: la fascia di capitano. In ogni caso, sempre secondo il portale, il ragazzo non sembra accusare la pressione e il livello delle sue prestazioni è in vertiginosa ascesa.