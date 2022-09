Vi ricordate di Macia? Il dirigente sportivo potrebbe tornare in Serie A, ecco dove

Il dirigente sportivo ex Fiorentina Eduardo Macia potrebbe tornare in Serie A. Lo spagnolo ha lasciato un bel ricordo in quel di Firenze, dove ha vissuto anni molto positivi, girando anche l’Europa. Dopo il suo addio, arrivato nel 2015, sono passati sette anni dalla sua ultima apparizione in Italia.

Il presidente dello Spezia, Platek, vorrebbe il dirigente spagnolo alla guida dei bianconeri. Macia, intanto, ha parlato così a Il Secolo XIX: “Sì, sono stato contattato. Un breve approccio, niente di più. Almeno per ora. Penso che ci sia un processo decisionale, lo Spezia starà scegliendo. Attendo informazioni”.