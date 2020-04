Vi ricordate Mammana? La sua rivelazione shock: “Ho pensato di suicidarmi”

Vi ricordate il tanto desiderato e mai concretizzato colpo per la difesa della Fiorentina Emmanuel Mammana? Il difensore attualmente in forza allo Zenit ha parlato in una recente intervista a Olè, dichiarando di aver pensato più volte al suicidio dopo la morte del padre. Questo lo straziante racconto del calciatore: “Quando è morto mio padre ho pensato di mollare il calcio. Avevo già perso mia mamma. Sono arrivato fino al punto di pensare al suicidio per due volte. Sono stati due mesi terribili e duri. Sono stato però forte e ne sono uscito. Il River Plate mi ha aiutato e ho capito che se ero lì lo dovevo solo agli sforzi della mia famiglia e non potevo mollare”.