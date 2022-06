Vi ricordate di Zajc? La vecchia conoscenza della Serie A attira l’interesse della Fiorentina

Il centrocampista ex Empoli Miha Zajc ha di nuovo gli occhi addosso della Serie A. Dopo l’ultima stagione in Turchia in cui ha segnato ben 9 reti, Bologna, Cagliari e anche la Fiorentina stanno seguendo il trequartista sloveno. E’ questa la notizia di mercato che riporta il noto portale turco Fanatik, affermando che sul talento classe ’94 si sta muovendo anche il Lione.

Zajc aveva già fatto molto bene in Toscana con la maglia dell’Empoli prima di tentare il salto di qualità nel campionato turco. Adesso le sua strada potrebbe ricondurlo in Italia, con la Fiorentina che guarda interessata all’estro del fantasista del Fenerbache.