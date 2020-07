Vi ricordate Gilberto? Adesso potrebbe giocare la Champions League

Arrivato ai tempi di Pantaleo Corvino, nella Fiorentina ha collezionato soltanto 5 presenze nella stagione 2015-2016. Dopo qualche presenza in prestito tra Hellas Verona e Latina, la dirigenza viola decise di venderlo alla Fluminense. Stiamo parlando di Gilberto Moraes Júnior, meglio conosciuto come Gilberto. L’ex difensore viola, dopo un due ottime stagioni con la Fluinense, si è fatto notare e ha attratto di se gli occhi di una big del calcio europeo. E’ il Benfica di Jorge Jesus, che lo ha messo in cima alla lista come obiettivo per rinforzare la fascia destra del club, è pronto a tutto per portarlo in Portogallo ed il giocatore ha già annunciato di voler partire.

In tutto questo resta da sottolineare l’ottima strategia messa in atto dalla dirigenza della Fiorentina, direttamente interessata ad un eventuale cessione di Gilberto. Questo perchè durante la cessione del giocatore al club brasiliano, la dirigenza viola (in particolare Joe Barone e Daniele Pradè) si sono assicurati il 50% sulla futura rivendita del calciatore. Un’operazione molto simile a quella relativa a Ante Rebic, che porterà ulteriori “fondi” nelle casse della Fiorentina.