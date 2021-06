Vi ricordate Ljajic? L’ex Fiorentina può tornare in serie A e…in una squadra dove ha già militato!

La notizia direttamente dalla Turchia: l’ex attaccante della Fiorentina Adem Ljajic può tornare al Torino. Il trequartista serbo è in uscita dal Besiktas e il tecnico Ivan Juric lo accoglierebbe volentieri nella squadra granata. Resta però un problema da risolvere: lo stipendio di Ljajic è fuori portata per il Torino. Per poter tornare sotto la Mole dopo tre anni trascorsi in Turchia, il trequartista dovrebbe essere disposto a ridursi il proprio ingaggio. A riportarlo è Calciomercato.com.