Via al restyling di tutte le panchine del settore giovanile viola: si salva solo Aquilani

Di fatto, nel mondo Fiorentina, ci sarà un solo tecnico ad avere continuità: si tratta di Alberto Aquilani, confermato alla guida della Primavera viola dopo la salvezza e la vittoria della Coppa Italia della stagione appena conclusa. Per il resto, come scrive La Nazione, sarà restyling totale: via i vari Buso, Falanga e Donadel e promozioni per due uomini di Pradè come Daniele Galloppa e Marco Capparella, alla guida di Under 16 e Under 17.