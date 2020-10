“Via Douglas Costa e dentro Chiesa: un paragone ingeneroso per l’ex viola. La Juve ha preferito uno integro ma nettamente meno forte”

A Torino si interrogano sull’arrivo di Federico Chiesa, in particolare sulla sostituzione del brasiliano Douglas Costa, quasi mai a disposizione negli ultimi anni per problemi fisici. Questa l’analisi di Calciomercato.com sull’impatto che avrà l’ex viola: “Ultimo confronto di stagione, forse il più esplicativo di tutti, l’uscita di Douglas Costa con l’entrata di Federico Chiesa. Da un punto di vista strettamente tecnico provare a fare un paragone tra i due sarebbe alquanto ingeneroso nei confronti dell’italiano. Parliamo di un giocatore, il brasiliano, che quando è in giornata è tra i più forti interpreti del ruolo al mondo, capace di vincere praticamente anche le partite da solo, o quasi. Ma quando e quante volte “Flash” è stato in giornata durante la sua esperienza alla Juve? Troppi infortuni, troppa discontinuità. La Vecchia Signora ha scelto quindi di puntare su un calciatore nettamente meno forte ma più giovane e più integro. Quest’ultimo scambio infatti, più di tutti, è la copertina giusta, il pitch, del mercato estivo della Juventus. Un mercato dove non sono arrivati giocatori migliori di quelli precedenti, anzi; un mercato però dove sono arrivati calciatori più giovani e più integri. Basterà questo alla Juve di Pirlo per vincere il decimo scudetto in Italia e provare ad arrivare fino in fondo in Europa?”.

