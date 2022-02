Via i tabù e la scaramanzia: Sottil si lancia e rilancia per il sogno europeo

La parola “Europa” non è più un tabù, lo hanno detto un po’ tutti specialmente nelle ultime settimane: da Odriozola passando anche per Italiano e per finire con Riccardo Sottil: “Non possiamo più nasconderci”. Questo il messaggio comune che arriva dallo spogliatoio viola. E il figlio d’arte in particolare è tra quelli più in rampa di lancio nelle ultime settimane, con prestazioni fatte di maggior continuità e concretezza rispetto ad inizio stagione.

Un rilancio per l’Europa che vale anche per la sua stagione personale, quello di Sottil, fino all’anno scorso quasi incollocabile tatticamente ed oggi risorsa importante e a km 0 per la Fiorentina. Il gruppo viola il suo guanto di sfida l’ha lanciato, se poi Europa non sarà nessuno ne farà un dramma ma già poter fare questo tipo di ragionamento è ossigeno per l’ambiente gigliato.