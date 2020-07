Via i vincoli dal Franchi, il PD lavora ad emendamento al Decreto Semplificazioni. Nardella aspetta notizie e Commisso tiene aperta la porta a Campi

Nel decreto Semplificazioni presentato dal Governo non c’è ancora nulla che riguardi lo stadio Franchi. Ma l’argomento non si chiude qui. Per tentare di alleggerire i vincoli che ancora vi sono sull’impianto e per permettere al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso di intervenire, il PD continua a lavorare ad un emendamento che dovrebbe vedere la luce nelle prossime settimane. Arrivata questa notizia, spetterebbe poi al sindaco di Firenze, Dario Nardella, continuare la trattativa con il numero uno viola, che lascia apertissima nel frattempo la porta che conduce verso Campi Bisenzio.

