Via libera Callejon: E ora ti tocca correre!

Via libera a Josè Callejon. Con tutta probabilità lo spagnolo domenica prossima farà il suo esordio da titolare con la maglia della Fiorentina. Un inserimento importante per la squadra perché parliamo di un giocatore che ha giocato nel Real Madrid e che a Napoli è stato protagonista di alcuni campionati memorabili.

Iachini ridisegna così la sua squadra? Non proprio. Callejon dovrà fare quello che faceva Chiesa prima di essere ceduto. In sostanza avrà compiti offensivi, ma con la palla in possesso agli avversari dovrà anche ripiegare sulla fascia. Detto in soldoni, d’ora in avanti dovrà correre e anche molto.