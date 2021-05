Via vai di procuratori al centro sportivo della Fiorentina: sul piatto il futuro di Castrovilli, Pezzella e Vlahovic

Sono giorni caldi per quanto riguarda il futuro di alcuni giocatori della Fiorentina. Come riportato da Radio Bruno Toscana, quest’oggi si è visto al centro sportivo Michelangelo Minieri, procuratore di Castrovilli, Kouame e Maleh. Minieri si è fermato per circa mezz’ora, incrociando anche Pradè ma solo di sfuggita.

Al centro sportivo sono arrivati anche Giacomo Petraroli e Marco Sommella, quest’ultimo procuratore di Ciro Immobile. Ovviamente la sua presenza non era dovuta all’attaccante della Lazio, ma è probabile che per lui ci sia il compito di agire da intermediario per il procuratore di Pezzella, Martin Guastadisegno. Da ricordare che il futuro del difensore argentino sarà quasi sicuramente lontano da Firenze.

Notizia dei giorni scorsi invece la presenza in città dell’agente di Vlahovic, Ristic, che però non si è mai fatto vedere al centro sportivo. Si ipotizza dunque che gli incontri con la Fiorentina avverranno altrove, in luoghi più appartati, e solo alla presenza di Barone e Pradè visto che Commisso ripartirà domani.