Via vai Kouame: E’ l’uomo più cercato del momento. 16 milioni messi sul piatto della Fiorentina

Si chiama Christian Kouame il giocatore più ricercato del momento. Sia il Torino, per bocca del DS Vagnati, che il Verona (anche tramite l’allenatore Juric) hanno confermato i contatti avvenuti per l’attaccante della Fiorentina.

Secondo La Nazione la via granata sarebbe quella principale in questo momento. Questo perché il Toro sarebbe disponibile a mettere sul piatto 16 milioni di euro che arriverebbero sotto forma di riscatto obbligatorio alla fine di questa stagione.

Difficile rispondere di no se i parametri sono questi, ma in casa Fiorentina si vuole aspettare qualche giorno. Forse l’appuntamento di domenica con il Cagliari o forse che in casa viola si sia identificato il possibile sostituto (El Shaarawy?).