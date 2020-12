Viaggio nel bilancio della Fiorentina: Che bella cifra spesa per prendere il giovane Munteanu. Ecco quant’è costato Martinez Quarta. Quattro acquisti a costo zero

Quanto ha speso la Fiorentina durante la campagna acquisti effettuata in estate? Per aiutarci a rispondere a questa domanda ci pensa la stessa società attraverso la pubblicazione del proprio bilancio.

L’acquisizione più onerosa è stata sicuramente quella di Martinez Quarta, arrivato dal River Plate. Per il momento il club viola si è impegnato per 6,3 milioni di euro, pagabili in due rate, però potrebbe sborsarne altrettanti sotto forma di bonus.

Una bella cifra è stata spesa per prendere dal Viitorul Constanta Monteanu, attaccante 18enne che è aggregato alla Primavera gigliata. Parliamo di 1,7 milioni di euro che, per un giocatore di quell’età che non sia in prima squadra, sono davvero dei bei soldi. Evidentemente chi l’ha visto intravede in lui delle ottime doti e crede che possa essere un prospetto futuribile.

A costo zero, almeno come cartellino, sono arrivati Borja Valero, Callejon, Bonaventura e Barreca (prestito gratuito). Mentre 600 mila euro è stato pagato il giovane Gentile dal Benevento.