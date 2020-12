Viaggio nel bilancio della Fiorentina: Chiesa, l’unica cessione che ha portato soldi veri in cassa. ‘Spiccioli’ per Benassi e Dabo, mentre Boateng…

Dopo aver analizzato i soldi spesi sul mercato da parte della Fiorentina, ecco invece quelli entrati attraverso le cessioni.

L’unico affare che ha portato soldi veri in cassa è quello legato a Chiesa. La Juventus pagherà dieci milioni di euro per il prestito biennale (tre milioni in questa stagione e sette nella prossima). Dopodiché vedremo se si sarà realizzata almeno una delle tre condizioni che porterà all’obbligo di riscatto.

Per il resto sono arrivati solo ‘spiccioli’. 800 mila euro pagati dal Verona per il prestito di Benassi e 500 mila euro da parte del Benevento per l’acquisizione a titolo definitivo di Dabo. E Boateng? zero. E’ andato al Monza col cartellino gratuito offerto dalla società gigliata che, evidentemente in questo caso, puntava a togliersi il fardello dell’ingaggio.