Viaggio nel tifo della Fiorentina: da Dubai con amore

Chi più chi meno sente la mancanza delle partite di calcio, della Serie A e della propria squadra del cuore nel caso specifico la Fiorentina. C’è però chi tifa viola da lontanissimo e che, anche per questo motivo, soffre maggiormente la mancanza della squadra viola. Abbiamo raggiunto Ivan Paunovic fondatore del Club Fiorentina Dubai per farci raccontare come vivono questo momento i tifosi viola negli Emirati Arabi.

Ciao Ivan, come è attualmente la situazione sanitaria a Dubai?

“Penso che qui negli Emirati sia il posto più sicuro al mondo perché la Polizia controlla e si prende cura di tutti i cittadini e noi di riflesso rispettiamo al massimo le regole del governo”

Vi mancano le partite della Fiorentina?

“Assolutamente si, ci mancano le partite e tutto quello che ruota intorno alla squadra. Seguiamo infatti quotidianamente le vicende di casa viola”

Quindi sperate tanto anche voi che il campionato riprenda?

“Il nostro desiderio è quello, anche perché sarebbe la cosa più logica concludere la stagione. Non è giusto che magari alla Juventus venga assegnato questo titolo e che per esempio il Benevento resti in serie B”

L’entusiasmo della nuova società viola è arrivato anche a Dubai?

“Certo, il Presidente Rocco Commisso ci fa sentire ancora più orgogliosi di tifare Fiorentina, cosi come Mr. Iachini che spero seriamente resti anche il prossimo anno. Se proprio si deve cambiare bisogna farlo solo ed esclusivamente per un nome altisonante tipo Pochettino”

In un periodo così difficile ci auguriamo di cuore di rivedervi presto al Franchi.

“Appena sarà possibile muoverci torneremo di sicuro, amiamo troppo il colore viola e la città di Firenze”