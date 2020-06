Viaggio nel tifo della Fiorentina: il Viola Club Mosca

Per la rubrica sui tifosi viola sparsi nel mondo oggi abbiamo raggiunto Tiziano Tatini, Vice Presidente del Viola Club Mosca.

Tiziano parlaci del vostro club. “Il Viola Club Mosca, affiliato all’ACCVC, conta circa cinquanta iscritti e nasce nel 2014 dalla passione di chi vive o frequenta la Russia per lavoro”.

Cosa pensi dell’ormai imminente ripresa del campionato? “Credo sia un passo giusto ed opportuno, penso anche ad una riapertura al pubblico degli stadi seguendo però delle rigide direttive anti contagio”.

Auspichi che questo finale di stagione possa rappresentare molto per la Fiorentina e soprattutto per Iachini per una eventuale sua riconferma? “La squadra in queste partite che restano deve fare più punti possibili, prima di tutto per raggiungere la salvezza poi si vedrà cosa succede e quello in più sarà di sicuro positivo. Per Iachini credo che se il prossimo anno si costruisce una squadra a sua misura allora potrebbe anche restare, altrimenti credo sia opportuno valutare altre soluzioni”.

Ci sono sirene di mercato per Chiesa, che pensiero hai a riguardo? “La cessione o la permanenza di Chiesa sarà il termometro per capire che intenzioni abbia la società, se dovesse restare allora si punterà di sicuro alle primissime posizioni altrimenti sarà dura anche entrare in Europa League, Federico vuoi o non vuoi fa la differenza”.

Sul capitolo stadio invece cosa ne pensi? “Sullo stadio oramai se ne parla da tanto ma non ci sono mai decisioni definitive, se si pensa a rimodernare il Franchi allora che lo si faccia al più presto, altrimenti da quello che leggo Campi Bisenzio sarebbe la giusta alternativa, Commisso è un grande businessman e di sicuro troverà la migliore soluzione per il futuro della Fiorentina, ma Firenze ha assoluta necessità di una nuovo struttura moderna e funzionale”.