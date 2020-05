Viaggio nel tifo della Fiorentina: Viola Club Paris

Abbiamo raggiunto Matteo Bambi, Vicepresidente del Viola Club di Parigi per farci raccontare come è la situazione attuale nel paese transalpino e del suo pensiero sulla Serie A e sulla Fiorentina.

Come state vivendo la pandemia a Parigi?

“Stiamo pian piano tornando alla normalità, dallo scorso lunedì hanno aperto alcune attività con tutte le precauzioni del caso e la gente esce con più frequenza”.

Da dove nasce la vostra passione per i colori viola?

“Il nostro club, affiliato all’Associazione Tifosi Fiorentini, è nato quasi per caso in un locale della città dove io, fiorentino fuori sede, incontravo altri tifosi viola per vedere in TV le gare della nostra squadra e così ora siamo circa in venti iscritti e costituiamo davvero un bel gruppetto, capeggiato dal nostro Presidente Baptiste Dautreme”.

Quale è la tua opinione sulla eventuale ripresa del campionato?

“Noi siamo un po’ sulla linea espressa dal comunicato della curva, preferiremmo che si annullasse questa stagione e si programmasse per bene l’avvio della prossima”.

E con Iachini cosa faresti?

“Io lo confermerei tranquillamente, perché ha avuto poco tempo per mettere in pratica le proprie idee e poi ha un bellissimo rapporto con la tifoseria e con la città. Secondo me l’errore fu la conferma di Montella l’estate scorsa in quanto già c’erano delle situazioni incrinate”.

Quanto è conosciuta la squadra gigliata a Parigi?

“È sicuramente molto nota ma con l’arrivo di Ribery l’appeal della Fiorentina ha avuto una forte impennata”.

Di quali calciatori attuali non faresti a meno?

“Milenkovic, Castrovilli e Vlahovic”.

Allora vi aspettiamo presto in Fiesole per sostenere i colori viola?

“Il calcio ci manca tantissimo, di sicuro appena ci sarà la possibilità di tornare organizzeremo un bella trasferta e magari tornare in Europa per goderci la Fiorentina nelle coppe”.